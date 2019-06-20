Массовое отравление на свадьбе в селе Ревака: госпитализированы 20 человек

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Массовое отравление произошло на свадьбе в селе Ревака, которое входит в состав города Сынжера. В больницу попали 20 человек, включая четверых детей и невесту.

Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Четверым взрослым назначили амбулаторное лечение, остальные госпитализированы, передаёт publika.md. По предварительным данным, на свадьбе гуляли 80 человек. Еда была привезена на заказ из столичной кейтеринговой компании. Там сейчас проводят проверку.

Напомним, что на прошлой неделе массовое отравление случилось на поминках в селе Голошница Сорокского района. Пострадали 53 человека, в том числе восемь детей. Еда также была привезена по заказу из кафе. Там взяли пробы продуктов, результаты анализов пока не объявлены.