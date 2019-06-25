Массовое отравление на свадьбе в Реваке: двоих детей из трёх выписали из больницы

Массовое отравление на свадьбе в Реваке: двоих детей из трёх выписали из больницы

Двое детей, которые отравились на свадьбе в селе Ревака, входящем в состав города Сынжера, были выписаны из больницы. Домой отправили также мать одного из них.

Как пишет tv8.md, трое детей были госпитализированы с пищевым отравлением, вызванным сальмонеллой. Самый младший провёл некоторое время в секции реанимации. Его состояние улучшилось, ребёнка готовят к выписке.

Маленькие пациенты были госпитализированы в детскую инфекционную городскую клиническую больницу 16 июня, на следующий день после мероприятия. Всего на свадьбе в селе Ревака отравление получили более 20 человек.

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