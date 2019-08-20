В анализах 34 пациентов, отравившихся на свадьбе, нашли сальмонеллу: содержащие бактерию продукты установлены

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В результате исследования анализов всех пациентов, госпитализированных с диагнозом «пищевое отравление», у 34 из них, включая ребёнка, была выявлена сальмонелла. Остальные пробы находятся в процессе исследования.

Такие данные были озвучены в ходе заседания муниципальных служб Кишинёва. Так, согласно представленной информации, на данный момент лечение проходят ещё 50 пациентов: 27 – в Республиканской клинической инфекционной больнице «Тома Чорба», один ребёнок – в Муниципальной инфекционной детской больнице, 16 – в больнице Чимишлии. Ещё 6 пострадавших – на амбулаторном лечении. Возраст заболевших составляет от 17 до 58 лет.

В анализах 23 пациентов из 28, проходящих лечение в столице, была выявлена сальмонелла, в том числе и у ребёнка. Кроме этого, у 11 пациентов из Чимишлии также была выявлена сальмонелла. Остальные пробы находятся в процессе исследования. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, в результате лабораторных анализов было установлено, что бактерия содержалась в мясных и рыбных блюдах, приготовленных в ресторане. Кроме этого, специалисты выявили ряд нарушений, связанных с гигиеной помещений, в которых готовят блюда.

По словам врио директора НАБПП Эллы Малай, деятельность ресторана была приостановлена на неопределённый период, пока не будут устранены все несоответствия. Экономический агент получит административное наказание, однако размер штрафа ещё не объявлен. Кроме этого, штраф в размере 4 500 леев получит кондитерская фабрика Бельц, продукты которой также были на свадьбе. В результате анализа кондитерских изделий не было выявлено никаких несоответствий, однако во время проверки экономического агента были обнаружены некоторые нарушения, в связи с чем был выписан штраф, передаёт publika.md.

Напомним, что массовое отравление произошло 10 августа после празднования свадьбы в одном из столичных ресторанов. Всего на мероприятии присутствовали 74 человека, включая 8 детей, из Кишинёва, Яловенского и Чимишлийского районов.