Массовое отравление на свадьбе: 11 анализов выявили сальмонеллу

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Остальные пробы находятся в процессе исследования.

По данным пресс-службы Национального агентства общественного здоровья, к 14 августа число заболевших достигло 51, среди которых двое несовершеннолетних. 1 человек был госпитализирован в Муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу, 28 – в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, ещё 16 (в том числе 1 ребёнок) – в больницу Чимишлийского района. Кроме этого, ещё 6 заболевших проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

В результате лабораторных исследований, проведённых в Центре общественного здоровья Хынчештского района, было выявлено 11 положительных результатов на наличие сальмонеллы. Речь идет о пациентах, госпитализированных в больницу Чимишлии. Остальные пробы находятся в процессе исследования.

Напомним, что массовое отравление произошло на праздновании свадьбы в одном из столичных ресторанов. Всего на мероприятии присутствовали 74 человека, включая 8 детей, из Кишинёва, Яловенского и Чимишлийского районов.