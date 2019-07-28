Массовое отравление детей произошло в лагере в Данченах

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Нескольким детям понадобилась медицинская помощь после того, как они поели торт, который несколько часов пролежал в неработающем холодильнике в лагере в селе Данчены Яловенского района.

Как пишет deschide.md со ссылкой на свои источники, инцидент произошел минувшим вечером. На место происшествия прибыла “скорая” после того, как пятеро детей почувствовали недомогание.

По предварительной информации, они отравились после того, как поели торт. Он лежал в неисправном холодильнике несколько часов.

Источник отмечает, что один ребенок был доставлен в столичную больницу, а остальных домой забрали родители. Обстоятельства выясняются.