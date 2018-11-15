Массовое ДТП на парковке: пострадали 5 машин (ВИДЕО)

Сразу пять автомобилей, припаркованных перед столичным магазином, пострадали вчера в результате случайной аварии. Инцидент произошёл прошлой ночью после того, как один из водителей столкнулся на дороге с похоронным автомобилем. После удара оба водителя потеряли контроль над управлением и выехали на автостоянку, где повредили 5 транспортных средств.

Авария произошла в районе Рышкановка, на улице Алеку Руссо, недалеко от пересечения с улицей Николае Димо, сообщает publika.md. Водитель похоронного автомобиля утверждает, что авария произошла по вине второго водителя, который двигался с превышением скорости.

– Автомобиль Toyota ехал на большой скорости, и я почувствовал удар сзади. Меня развернуло, и я задел две машины, а водитель Toyota повредил ещё два авто, — добавил мужчина.

Другой водитель отказался что-либо объяснять перед камерой. Среди пострадавших был и водитель такси, который ждал пассажира.

– Я услышал визг тормозов, а потом увидел, как машина из похоронного бюро повредила машины, стоящие рядом со мной, а затем врезалась в мою машину, — говорит таксист.

Обстоятельства инцидента выясняются.