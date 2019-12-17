Массовая поддержка: подавляющее большинство граждан страны рады принятию социальных инициатив президента

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Принятые по инициативе президента социальные инициативы нашли огромный отклик и большую поддержку у граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Так, 95% граждан поддерживают увеличение зарплат бюджетникам. По 97% опрошенных считают хорошими инициативы о выделении помощи в размере 700 леев пенсионеров, об индексации пенсий два раза в год и об увеличении единовременного пособия молодым врачам и фармацевтам. 98% граждан рады увеличению размера помощи в холодный период года с 350 до 500 леев, гарантированию выплаты пенсии в течение 5 лет супругу или супруге в случае преждевременной кончины бенефициара и увеличению размера помощи ветеранам.

Исследование проводилось компанией IMAS по заказу Public Media Grup в период со 2 по 14 декабря. В нем приняли участие 1090 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.