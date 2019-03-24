Массовая мобилизация: жители Гагаузии начали сбор подписей в поддержку Ирины Влах

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Инициативная группа приступила к сбору подписей в поддержку действующего башкана Гагаузии Ирины Влах. Такую инициативу в ходе Совета с жителями в Конгазе выдвинул общественно-политический деятель Константин Келеш.

По его словам, собранные подписи будут представлены депутатам Народного собрания, которые внесли изменения в Избирательный кодекс Гагаузии и перенесли выборы на 30 июня. Башкан Гагаузии заявила на расширенной встрече, что не подпишет закон, касающийся использования на выборах главы автономии национального списка избирателей. За это решение единогласно проголосовали более тысячи жителей автономии из всех населенных пунктов, пишет gagauzinfo.md.

В завершение Совета с жителями Гагаузии было принято решение о начале сбора подписей в поддержку башкана.

– С самого начала я был с Ириной Федоровной рядом. Я возглавил штаб и мы выдвинули ее в качестве кандидата. Сколько можно терпеть это беззаконие? Я хочу выдвинуть такую инициативу и взять на себя ответственность – начать сбор подписей в поддержку башкана, – обратился к залу Константин Келеш. – Если надо будет – мы соберем 60 тысяч. Если 100 тысяч – соберем 100 тысяч, – добавил ведущий мероприятия Иван Стамов.

Стоит отметить, что согласно проведенному ранее в автономии опросу общественного мнения, за Ирину Влах на предстоящих выборах башкана намерены голосовать 72% гагаузов. Президент страны Игорь Додон, поддерживающий главу Гагаузии, уверен, что Влах выиграет второй мандат башкана.