Массовая мобилизация! ПСРМ призывает граждан выйти на протест у здания ЦИКа в понедельник (ВИДЕО)

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Сегодня в Центральной избирательной комиссии произошло совершенно скандальное действие: в ответ на обращение двух уголовников – гражданина Шора и гражданина Киртоакэ – ЦИК принял решение наказать Партию социалистов. Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Мы прекрасно понимаем, что цель этих слуг – гражданина Шора и гражданина Киртоакэ – исключить ПСРМ из предвыборной гонки, и при помощи этих инструментов Демократическая партия намерена “убрать” электорального конкурента – Партию социалистов. Считаем, что это злоупотребление, и что эти персонажи давно должны были быть привлечены к ответственности и не должны были участвовать в предвыборной кампании. Мы понимаем, что их роль именно такова – участвовать в кампании и сделать все для того, чтобы ПСРМ была исключена. Еще раз повторяем: у Партии социалистов самый большой рейтинг в стране, нас поддерживают большинство граждан, поэтому возможное исключение ПСРМ из гонки будет означать, что предстоящие выборы будут абсолютно незаконными и не будут признаны международными партнерами. Также выступаем с призывом к международным наблюдателям проверить законность решений, принятых сегодня ЦИК, – сказал он.

Батрынча также отметил, что аргументы, которые привела в поддержку своего решения Центральная избирательная комиссия, являются чисто политическими, стерильными, необъективными, и, что очевидно, применяются двойные стандарты.

– Например, нас обвинили в использовании административного ресурса. Это абсурдно, когда представители правящей власти, господин Канду, который является и председателем парламента, ездит на “автобусе развлечений” по стране и гордится публичными деньгами, так называемыми “хорошими дорогами”, повышением зарплат и так далее. Господин Филип, который, будучи премьер-министром, принимает финансирование извне, будучи кандидатом и по спискам, и по одномандатному округу. Представители ДПМ, которые занимают важные должности в государстве, сегодня проводят кампанию на публичные деньги и ЦИК никак на это реагирует. На людей в районах оказывают давление те, у кого есть административный ресурс – председатели районов, примары. Людей запугивают. У нас есть доказательства. Людей пытаются подкупить, а ЦИК молчит, – сказал он.

ПСРМ намерена бороться за права более 50% граждан страны, которые поддерживают Партию социалистов, сказал Батрынча. В понедельник формирование проведет митинг протеста, и призывает всех своих сторонников, а также всех неравнодушных жителей Молдовы, принять в нем участие.

– В понедельник в 12.00 мы проведем митинг протеста перед офисом ЦИК. Призываем всех сторонников быть рядом с нами и четко сказать, что сегодня Партия социалистов борется за свободу и демократию в РМ, – призвал социалист.

В свою очередь представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский отметил, что сегодня члены Центральной избирательной комиссии злоупотребили правом и превысили свои законные полномочия. В частности, Партии социалистов приписали нарушения, не предусмотренные ни Кодексом о выборах, ни другими нормативными актами.

– В указанные законом сроки ПСРМ оспорит это незаконное решение, – добавил он.