Массовая авария в столице: женщина не справилась с управлением и въехала в три припаркованные машины (ФОТО)

Массовая авария в столице: женщина не справилась с управлением и въехала в три припаркованные машины (ФОТО)

Четыре машины получили технические повреждения в результате аварии, которая произошла минувшим вечером на улице Алеку Руссо сектора Чеканы.

Согласно предварительным данным, виновной в ДТП является водительница Tayota, которая не справилась с управлением и въехала в три машины, припаркованные на обочине дороги. По словам очевидцев ДТП, женщина утверждает, что другой автомобиль врезался в неё сзади, из-за чего она не справилась с управлением, передаёт unimedia.info.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото: Город без маршруток

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