Масштабные работы проводятся во всех секторах столицы муниципальными службами (ФОТО)

Масштабные работы проводятся во всех секторах столицы муниципальными службами (ФОТО)

Во всех секторах столицы и на всех улицах сейчас проводятся масштабные ремонтные работы и уборка. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан.

По словам градоначальника, муниципальные службы проводят уборку, очищают водопроводные люки и канализации, ремонтируют дороги, красят парапеты, проводят обрезку деревьев, а также моют улицы.

– Проводятся масштабные работы относительно очистки города, за что я всем благодарен. Нам важен вклад каждого, – написал Чебан.

Он также призвал жителей и гостей столицы соблюдать порядок и сообщать о проблемах в примарию.

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