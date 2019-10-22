Масштабные обыски в Единцах: правоохранители раскрыли банду, незаконно ввозившую автозапчасти и двигатели (ФОТО, ВИДЕО)

0

Пограничники и прокуроры Бричан провели ряд обысков в домах некоторых жителей Единецкого района, в результате чего были изъяты автозапчасти и двигатели, ввезённые в страну контрабандой, а также другие товары, полученные незаконным путём.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ещё в апреле 2018 года по факту контрабанды. В ходе расследования выяснились важные детали, касающиеся группы граждан Молдовы, которые были вовлечены в схему незаконного ввоза автозапчастей и двигателей из стран ЕС для дальнейшей их реализации на чёрном рынке в Молдове.

В ходе обысков правоохранители изъяли 5 двигателей для автомобилей Ford и Renault, денежные средства, фальшивые страховки «Зеленая карта», выданные французскими властями, мобильные телефоны, электронные носители информации и сертификаты о регистрации четырёх автомобилей.

Органы правопорядка продолжают расследование и выясняют все обстоятельства дела.