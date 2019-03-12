Масштабная спецоперация проводится в северных районах страны: задержаны уже 3 человека

0

Сегодня, 12 марта, в северных районах Молдовы проводится масштабная операция и обыски, направленные на задержание особо опасных преступников, действия которых координировались заключёнными в тюрьмах.

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате ряда специальных следственных мероприятий, проведенных с начала этого года сотрудниками полиции Сынжереи, Сорок, Бельц, Дондюшан и Фалешт, был выявлен ряд людей, которые причастны к совершению чрезвычайно серьезных преступлений, совершенных на севере страны. Речь идёт о грабежах, разбое и убийствах, координируемых из пенитенциарных учреждений.

В связи с этим сегодня проводится спецоперация с участием 120 сотрудников полиции, спецбригад «Фулджер» и «Пантера», 200 офицеров Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Правоохранители проводят обыски по 30 адресам, среди которых не только места проживания подозреваемых, но и тюрьмы в Бельцах, Сороках Криково и Бранештах. На данный момент на 72 часа были задержаны три человека.