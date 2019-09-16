Масштабная проверка машин служб такси выявила ряд нарушений: 11 автомобилей остались без номеров (ВИДЕО)

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В период с 9 по 13 сентября сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва проверили транспортные средства, принадлежащие службам такси. Цель операции – призвать водителей и администраторов соблюдать правила эксплуатации транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, в рамках мероприятий было проверено 64 автомобиля, которые предоставляют услуги такси. В ходе проверок полицейские нашли ряд нарушений, таких как: отсутствие техосмотра, технические неполадки в тормозной системе и системе освещения, трещины на ветровых стёклах, несоответствующие стандартам номерные знаки, отсутствие знака «GAZ» на автомобилях с газовым оборудованием.

В результате проверок было заполнено 22 протокола о нарушениях. За несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств были наложены штрафы в размере от 300 до 900 леев с начислением 2 штрафных баллов. Механик фирмы получил штраф в размере 1 500 леев за то, что допустил к движению единицы транспорта, которые не соответствуют необходимым нормам эксплуатации. Кроме этого, полицейские сняли номерные знаки с 11 машин-такси.