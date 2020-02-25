Масленичная неделя: какие мероприятия ждут жителей Приднестровья

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В понедельник в Приднестровье началась масленичная неделя. Особенно широко принято отмечать проводы Масленицы или Прощёное воскресенье (1 марта). На этот день в Приднестровье намечено много интересных мероприятий.

В Тирасполе эти два праздника решили объединить и организовать развлекательную программу на главной площади города, пишет novostipmr.com. А в Бендерской крепости 1 марта откроется фестивальный сезон: в парке Александра Невского пройдёт народное гулянье «Масленица, прощай! Мэрцишор, встречай!».

Также в течение всей недели в городах и районах будут проводиться тематические мероприятия: выставки, конкурсы, фольклорные игры и мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и выпечке блинов.