Маски сняты: блок “ACUM” и группа “Pro Moldova” координируют свои действия, – Односталко

Маски сняты: блок “ACUM” и группа “Pro Moldova” координируют свои действия, – Односталко

То, что проевропейские депутаты “ACUM” и плахотнюковские/шоровские депутаты “Pro Moldova” плотно общаются, – предполагалось давно. Но события 1 мая поставили в этом утвердительную точку. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Владимир Односталко. 

Он отмечает, что сразу же после выхода депутата Руксанды Главан из Демпартии и ее мгновенного вступления в группу Канду один из руководителей фракции Майи Санду, Раду Мариан, потребовал вызова «на ковер» министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну. Депутат отметил, что ранее аналогичные попытки неоднократно предпринимались самой Главан и фракцией Майи Санду.

– Более того, Думбрэвяну в начале эпидемии пришла на заседание фракции демократов в парламенте по требованию Главан. Такая практика – чтобы министра вызывали на заседание партийной фракции во время эпидемии – недопустима. Другое дело, когда тот или иной министр сам инициирует встречу для обсуждения вопросов. Но какой смысл тогда был в докладе министра на фракции, когда парламентская комиссия по здравоохранению в то же время заслушала информацию и задала вопросы госсекретарям министерства на специальном заседании комиссии? – задается вопросом Односталко. 

Другой показательный пример плотного сотрудничества фракции Санду и группы Канду/Плахотнюка, отмечает он, был тогда, когда они одновременно потребовали выплаты 16000 леев инфицированным Covid-19 медикам.

– В чем была необходимость этого, если президент и премьер заявили, что все медики, инфицированные Covid-19, получат эти выплаты? – недоумевает социалист. 

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