Маски сброшены? Коалиция Канду-Санду-Нэстасе-Шор не поддержала снижение долгового бремени на граждан

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Депутаты так называемой группы Андриана Канду, а также представители фракций “Шор”, ПДС и ППДП не поддержали во вторник на заседании постоянной парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету проект закона, предусматривающий снижение долгового бремени на граждан, образовавшегося в результате кражи миллиарда. За инициативу проголосовали только социалисты, входящие в состав этой комиссии.

По причине того, что депутаты Денис Уланов (фракция “Шор”), Сергей Сырбу (группа Канду), Дину Плынгэу (ППДП) и Сергей Литвиненко (ПДС) воздержались от голосования, проект не получил положительного заключения комиссии, пишет ntv.md.

Напомним, с инициативой о снижении долгового бремени на граждан на порядка 5-6 миллиардов леев ранее выступил президент Игорь Додон. Правительство уже одобрило этот проект, теперь слово – за парламентом.