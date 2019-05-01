Машины всмятку: серьезное ДТП произошло накануне в столице (ВИДЕО, ФОТО)

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Серьезная авария произошла минувшей ночью на бульваре Григоре Виеру. Там столкнулись две машины после того, как один из водителей, автомобиля BMW, превысил скорость.

Водитель второй машины, Toyota, заявил полицейским, что ехал по направлению к улице Иерусалим и не заметил второго автовладельца, который несся на высокой скорости. Удар был настолько сильным, что BMW снес рекламное панно, а впоследствии врезался в электрический столб.

В результате аварии 29-летний водитель BMW и двое его пассажиров попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Второй автовладелец, 19 лет, отделался испугом.

Обстоятельства случившегося выясняются, пишет zugo.md.