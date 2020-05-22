Машины “всмятку”: на трассе Кишинёв-Унгены произошло серьёзное ДТП (ФОТО)

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В результате серьёзной аварии на трассе Кишинёв-Унгены два автомобиля получили технические повреждения. Дорожный инцидент произошел сегодня вблизи Страшен.

По данным пресс-секретаря ИП Страшен Сильвии Ветку, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что машина Toyota, за рулём которой находился 56-летний мужчина, врезалась в Mercedes. Вторым автомобилем управлял 49-летний водитель. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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