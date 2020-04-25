Машины “всмятку”: на Ботанике произошло тройное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Машины “всмятку”: на Ботанике произошло тройное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Авария с участием трёх машин произошла сегодня на бульваре Юрия Гагарина в столичном секторе Ботаника. В результате столкновения автомобили получили серьёзные технические повреждения.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, водитель BMW не уступил дорогу другой машине этой же марки, в результате чего случилось столкновение. Второе авто в свою очередь врезалось в Volkswagen и прижало его к дереву, передаёт publika.md.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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