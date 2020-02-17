Машину всмятку, пассажир погиб: в Приднестровье произошло жуткое ДТП

0

Страшная авария случилась минувшей ночью на трассе Днестровск-Первомайск.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 25-летний водитель Nissan не справился с управлением, в результате чего автомобиль выбросило на левую обочину. Машина врезалась в дерево.

От полученных ударов на месте погиб 33-летний житель Днестровска, который сидел на переднем кресле. Водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в хирургическое отделение Днестровской городской больницы. У мужчины взята биопроба.

По факту ДТП проводится разбирательство.