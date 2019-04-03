Машину разорвало надвое: пьяный кишиневец чудом спасся в страшном ДТП

23-летний молодой человек чудом спасся после того, как врезался на машине в столб. Инцидент произошел минувшей ночью в столичном секторе Ботаника.

Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало надвое. Водитель был доставлен в больницу с несколькими царапинами. Тест показал, что содержание алкоголя в его крови превысило норму в несколько раз.

Полицейские говорят, что водитель был в машине сам и что он значительно превысил скорость. За езду в нетрезвом виде он рискует остаться без прав и с уголовным делом, пишет publika.md.