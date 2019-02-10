Машину разорвало на части: страшное ДТП с погибшим произошло в Приднестровье (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в 15:30 в районе тепловой электростанции МГРЭС (рядом с Кучурганским лиманом).

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, автомобиль Nissan Primera двигался со стороны села Незавертайловка Слободзейского района в сторону города Днестровск. Водитель (42-летний житель города Днестровск) не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. От удара машину буквально разорвало на части.

От полученных травм мужчина, находившийся за рулём транспортного средства, скончался на месте. В салоне автомобиля пассажиров не было. Находился водитель в состоянии алкогольного опьянения или нет – будет установлено в ходе экспертизы.