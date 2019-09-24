Машинам въезд запрещен: Ион Чебан нашел решение проблемы парковки у инсталляции «Я люблю Кишинев»

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Надпись «Я люблю Кишинев», установленная не так давно в сквере у Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, стала зачастую перекрываться машинами, которые их безответственные владельцы паркуют вплотную к инсталляции. Кандидат в генпримары от Партии социалистов Ион Чебан, обративший внимание на возмущение кишиневцев этим безобразием, оперативно нашел решение проблемы.

Так, по его инициативе на этом месте были установлены цветочные клумбы.

– Сегодня, как я и предлагал ранее, у инсталляции «Я люблю Кишинев» были установлены цветочные клумбы, чтобы заблокировать автомобилям доступ к этой части сквера. Мы можем сделать много хорошего, но надо иметь и сознательность, чтобы ценить и сохранять это хорошее. Очевидно, не у всех есть эта сознательность. В конце концов, мы учимся вместе. С сегодняшнего дня автомобили больше не смогут въезжать на этот участок, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что ранее Ион Чебан высказался за полный запрет парковки в сквере у Театра оперы и балета и выразил уверенность в том, что вместе с правительством ему в ближайшее время удастся решить этот вопрос окончательно.