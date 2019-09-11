Машина всмятку: в Трушенах произошло жуткое ДТП, два человека госпитализированы (ФОТО)

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Водитель и пассажир были госпитализированы после того, как машина, в которой они находились, врезалась в столб. Авария произошла сегодня во второй половине дня в коммуне Трушены.

По данным пресс-секретаря Управления полиции муниципия Кишинёв Натальи Стати, 36-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в столб, а после – в дерево. В результате аварии водитель и 36-летний пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передаёт unimedia.info.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства происшествия.