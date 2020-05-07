(ОБНОВЛЕНО) Машина “всмятку”: в столице таксист врезался в грузовик (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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Серьёзная авария произошла в ночь на 6 мая на Балканском шоссе, недалеко от столичного Аграрного университета.

Как установила полиция, участниками аварии стали три транспортных единицы: автомобиль Dacia Logan, принадлежащий компании такси, грузовик MAN и грузовик VOLVO.

В результате столкновения 24-летний водитель Dacia был доставлен в отделение реанимации. Сегодня утром мужчина скончался.

Для установления причин ДТП была назначена экспертиза. По факту случившегося проводится разбирательство.

Изначальная новость:

Автомобиль такси врезался в грузовик и превратился в результате удара в груду металла, передаёт publika.md. Видео с места происшествия было опубликовано очевидцем в социальной сети.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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