Машина “всмятку”: в Бричанах водитель врезался в бетонный столб (ФОТО)

Машина “всмятку”: в Бричанах водитель врезался в бетонный столб (ФОТО)

Жуткая авария произошла этим утром в Бричанском районе. 39-летний водитель врезался в столб на обочине дороги.

Владелец BMW ехал из села Коржеуць в Каракушений Векь. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб. Последний упал на транспортное средство, пишет tv8.md, а водитель застрял в покорёженном авто.

На месте происшествия прибыла бригада спасателей. Мужчину доставили в Бричанскую районную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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