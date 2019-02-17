Машина с молодой женщиной и ее годовалой дочкой перевернулась в Сынжерей (ФОТО)

Машина с молодой женщиной и ее годовалой дочкой перевернулась в Сынжерей (ФОТО)

Инцидент произошел сегодня днем вблизи села Кишкэрень. 

На месте происшествия удалось установить, что 33-летняя жительница Кишинева ехала вместе со своей годовалой дочкой по направлению к столице из Бельц. Малышка была на заднем сидении в детском кресле. По неосторожности автоледи съехала с трассы и перевернулась.

В результате ДТП ребенок был доставлен в районную больницу Сынжерей с черепно-мозговой и другими травмами. Ее состояние оценивается как стабильное.

Другие обстоятельства случившегося выясняются, пишет realitatea.md.

 

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