Машина с молодой женщиной и ее годовалой дочкой перевернулась в Сынжерей (ФОТО)

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Инцидент произошел сегодня днем вблизи села Кишкэрень.

На месте происшествия удалось установить, что 33-летняя жительница Кишинева ехала вместе со своей годовалой дочкой по направлению к столице из Бельц. Малышка была на заднем сидении в детском кресле. По неосторожности автоледи съехала с трассы и перевернулась.

В результате ДТП ребенок был доставлен в районную больницу Сынжерей с черепно-мозговой и другими травмами. Ее состояние оценивается как стабильное.

Другие обстоятельства случившегося выясняются, пишет realitatea.md.