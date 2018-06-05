Машина с группой молодежи и пьяным водителем разбилась в Резинском районе (ВИДЕО)

Машина с группой молодежи и пьяным водителем разбилась в Резинском районе (ВИДЕО)

Авария произошла накануне утром в селе Гординешть.

Там автомобиль с 18-летним водителем без прав вылетел в кювет и врезался в дерево. Помимо водителя, в машине находились также три пассажира в возрасте 17-18 лет. Они, равно как и водитель, получили различные травмы и были доставлены в больницу, пишет canal3.md.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции проверили водителя на алкоголь при помощи аппарата Drager. Он показал наличие в выдыхаемом воздухе у водителя 0,32 промилле алкоголя.

Инициировано расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В отношении водителя может быть заведено уголовное дело.

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