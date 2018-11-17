Машина с четырьмя детьми застряла на трассе Хынчешты-Кишинев

Этим утром патрульный экипаж, который находился на трассе Хынчешты-Кишинев, заметил машину марки Hyundai, которая съехала с трассы в результате погодных условий.

Как оказалось, в машине у 51-летнего водителя было 4 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Мужчина является тренером по вольной борьбе и вместе с несовершеннолетними направлялся на соревнование. В результате инцидента никто не пострадал.

Инспекторы НИП оказали помощь водителю и вызвали эвакуатор, чтобы вызволить машину. В то же время они остановили микроавтобус и посадили в него детей, на котором те должны добраться на соревнования.

Стоит отметить, что за последние 24 часа на дорогах страны из-за непогоды произошло 12 ДТП. В их результате 13 человек получили травмы, погибших нет.