Машина приднестровца загорелась во время движения (ФОТО)

Машина приднестровца загорелась во время движения (ФОТО)

Мужчина 32 лет возвращался на автомобиле Audi из Тирасполя домой. По дороге, между селом Карагаш и городом Слободзея, внезапно загорелся моторный отсек автомобиля.

Пламя увидел водитель, следовавшей позади машины. С помощью света фар он подал сигнал об опасности. Владелец Audi покинул горящий автомобиль и вызвал пожарную охрану. Мужчина, воспользовавшись огнетушителем, попытался справиться с огнём самостоятельно, но безуспешно, пишет mvdpmr.org. Прибывший за несколько минут на место происшествия пожарный расчёт СВПЧ-8 ликвидировал возгорание, не дав пламени повредить газовую установку и салон автомобиля.

Причина произошедшего будет установлена в ходе проведения специальных экспертиз. Одна из наиболее вероятных версий воспламенения – разгерметизация топливной системы. Материальный ущерб устанавливается. Несмотря на полученные механические повреждения, машина подлежит восстановлению.

По данному факту проводится разбирательство.

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