Машина под управлением пьяного водителя влетела в столб: скончались два человека

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Страшная авария произошла минувшей ночью вблизи Тодирешть Унгенского района. Машина врезалась в электрический столб. В результате удара две девушки, пассажирки автомобиля, скончались.

По информации полиции, за рулем был 25-летний молодой человек. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Выяснилось, что парень был пьян. Еще один пассажир автомобиля, также мужчина, был госпитализирован с различными травмами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются, пишет tv8.md.