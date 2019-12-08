Машина под управлением пьяного водителя влетела в столб: скончались два человека

Машина под управлением пьяного водителя влетела в столб: скончались два человека

Страшная авария произошла минувшей ночью вблизи Тодирешть Унгенского района. Машина врезалась в электрический столб. В результате удара две девушки, пассажирки автомобиля, скончались. 

По информации полиции, за рулем был 25-летний молодой человек. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Выяснилось, что парень был пьян. Еще один пассажир автомобиля, также мужчина, был госпитализирован с различными травмами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются, пишет tv8.md.

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