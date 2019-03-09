Мартовский сюрприз: на выходных обещают по-настоящему тёплую весеннюю погоду

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На субботу и воскресенье метеорологи прогнозируют тёплую и во всех смыслах прекрасную погоду. На севере страны термометры покажут до 13 градусов тепла, в центральной части – до +15, а в южных районах – до +18 °C.

Сегодня в некоторых районах страны ожидается небольшая облачность, возможны кратковременные дожди. Воскресный день обещает быть солнечным, передаёт tv8.md.

По прогнозам метеорологов, в начале следующей недели ожидается небольшое снижение температуры воздуха. В некоторых регионах пройдут дожди.