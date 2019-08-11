Маршрутные остановки в Бендерах временно сменят месторасположение

Маршрутные остановки в Бендерах временно сменят месторасположение

Маршрутные остановки в Бендерах переместят с ул. Лазо на площадь Освобождения. Об этом местным жителям рассказали на ресурсе местной администрации.

Это обусловлено проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Лазо, в результате чего на участке от ул. Советской до ул. Котовского движение автотранспорта ограничат, передаёт tdinform.com.

С понедельника анонсированы изменения в работе общественного транспорта. В частности, остановки сроком на месяц расположат на площади Освобождения (ул. Ленина). ОГАИ УВД г. Бендеры подготовили временную схему движения автотранспорта на период работ и установили соответствующие дорожные знаки.

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