Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Тирасполе

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Этим утром в Тирасполе столкнулись Volkswagen и микроавтобус Mercedes. Водитель легкового автомобиля не выполнил требования дорожного знака “Уступи дорогу” и врезался в маршрутное такси.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в микроавтобусе в момент столкновения находились пассажиры. Никто не пострадал. Водитель пересадил граждан в другую маршрутку.

Владелец Volkswagen пояснил, что выезжал из переулка и не заметил маршрутное такси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.