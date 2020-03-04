Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Тирасполе

Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Тирасполе

Этим утром в Тирасполе столкнулись Volkswagen и микроавтобус Mercedes. Водитель легкового автомобиля не выполнил требования дорожного знака “Уступи дорогу” и врезался в маршрутное такси.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в микроавтобусе в момент столкновения находились пассажиры. Никто не пострадал. Водитель пересадил граждан в другую маршрутку.

Владелец Volkswagen пояснил, что выезжал из переулка и не заметил маршрутное такси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md