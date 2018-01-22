Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Рыбнице: три человека ранены (ФОТО)

Пассажирский Mercedes Sprinter, следовавший из Рыбницы в Кишинёв, и легковушка «не разъехались» между сёлами Гидирим и Выхватинцы.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, на скользкой, заснеженной дороге водитель маршрутки, 42-летний житель Яловенского района, выбрал небезопасную скорость движения. Микроавтобус, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем марки Opel Zafira. Иномаркой управлял 36-летний тираспольчанин. В результате аварии водители транспортных средств не пострадали, а пассажиры маршрутки были вызволены из салона после того, как сотрудники ГАИ и очевидцы с помощью монтировки открыли заклинившую дверь.

– Телесные повреждения получили все три пассажира маршрутки. Две женщины – 56-летняя жительница Хынчештского района (РМ) и 46-летняя рыбничанка госпитализированы в ЦРБ. Первая пострадавшая – в травматологическое отделение с переломом левой ноги. Вторая с травмой головы проходит лечение в неврологическом отделении этого же лечебного учреждения. Третий пассажир, 46-летний рыбничанин, получил ушибы и лечится амбулаторно, – сообщил источник.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведётся проверка. Маршрутное такси помещено на штрафплощадку.