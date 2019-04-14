Маршрутка с гражданами Молдовы попала в ДТП в Яссах: 8 человек ранены, 2 – в тяжелом состоянии

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Восемь человек получили ранения после того, как два микроавтобуса, в которых в общей сложности находилось 27 пассажиров, столкнулись в субботу вечером вблизи населенного пункта Лецкань в Яссах. Пострадавших в срочном порядке доставили в больницу. Согласно представленной информации, одна из маршруток направлялась в Молдову.

По словам румынских чиновников, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Речь идет, в том числе, о водителе одного из микроавтобусов, пишет news.ro.

– По предварительной версии, водитель микроавтобуса, который направлялся в Республику Молдова, развернул автотранспортное средство, не удостоверившись в безопасности маневра, когда в него врезался другой микроавтобус, который ехал сзади. В одной маршрутке быдло 5 пассажиров, в другой – 22, – рассказал префект Ясс Мариан Щербеску.

Пока не известно, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы. Обстоятельства аварии выясняются.