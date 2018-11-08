Маршрутка №185 и BMW X5 не поделили дорогу в центре столицы

ДТП произошло сегодня, 8 ноября, на улице Букурешть столичного сектора Центр.

Согласно полученной информации, столкнулся автомобиль марки BMW X5 и маршрутный микроавтобус №185, пишет tv8.md. По словам очевидца, авария произошла приблизительно в 13.30.

Судя по фотографиям, кроссовер въехал передней частью в маршрутку со стороны водительского места. Информация о потерпевших пока не поступала. Детали дорожного происшествия станут известны позже.

Ранее в центре столицы полицейский экипаж столкнулся с автомобилем марки Mercedes.