Маршрутка №185 и BMW X5 не поделили дорогу в центре столицы

Маршрутка №185 и BMW X5 не поделили дорогу в центре столицы

ДТП произошло сегодня, 8 ноября, на улице Букурешть столичного сектора Центр.

Согласно полученной информации, столкнулся автомобиль марки BMW X5 и маршрутный микроавтобус №185, пишет tv8.md. По словам очевидца, авария произошла приблизительно в 13.30.

Судя по фотографиям, кроссовер въехал передней частью в маршрутку со стороны водительского места. Информация о потерпевших пока не поступала. Детали дорожного происшествия станут известны позже.

Ранее в центре столицы полицейский экипаж столкнулся с автомобилем марки Mercedes.

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