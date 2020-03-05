Маршрутчики продолжают подвергать опасности жизнь пассажиров: одного из нарушителей сняли на камеру (ВИДЕО)

Маршрутчики продолжают подвергать опасности жизнь пассажиров: одного из нарушителей сняли на камеру (ВИДЕО)

Водитель одного из микроавтобусов рейса Кишинёв-Липканы проявил безответственную манеру вождения. Он то и дело отвлекался на телефон, более того в ушах у него были наушники.

Один из пассажиров маршрутки снял на видео водителя-нарушителя. Вскоре видеозапись попала в социальные сети. Интренет-пользователи возмущены тем, что водитель подвергает опасности жизнь пассажиров.

– Это очень грубое нарушение. Хорошо, что вы сняли это, но надо было и замечание сделать, 

– Господи, ни капли ответственности у водителя, – возмущаются граждане. 

Видео: Chisinau.fail

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md