Маршрутчики продолжают подвергать опасности жизнь пассажиров: одного из нарушителей сняли на камеру (ВИДЕО)

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Водитель одного из микроавтобусов рейса Кишинёв-Липканы проявил безответственную манеру вождения. Он то и дело отвлекался на телефон, более того в ушах у него были наушники.

Один из пассажиров маршрутки снял на видео водителя-нарушителя. Вскоре видеозапись попала в социальные сети. Интренет-пользователи возмущены тем, что водитель подвергает опасности жизнь пассажиров.

– Это очень грубое нарушение. Хорошо, что вы сняли это, но надо было и замечание сделать, – Господи, ни капли ответственности у водителя, – возмущаются граждане.

Видео: Chisinau.fail