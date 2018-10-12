Маршрутчик и пассажир жестко подрались в Бендерах

Маршрутчик и пассажир жестко подрались в Бендерах

Инцидент произошёл на автовокзале. 45-летний житель Кишинева, добиравшийся домой из Одессы, зашёл в микроавтобус и начал уговаривать 59-летнего водителя провести его без оплаты, однако встретил отказ и затеял ссору.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, перебранка быстро переросла в драку. Очевидцы вызвали милицию. Обоим участникам конфликта потребовалась медицинская помощь.

У водителя были констатированы телесные повреждения в виде перелома ребра и ушиба нижней челюсти. У его оппонента медики диагностировали черепно-мозговую травму, раны лица, левой руки и правого колена.

По факту случившегося проводится разбирательство. Степень вины каждого из участников инцидента устанавливается.

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