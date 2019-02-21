Маршрут микроавтобуса №103 продлён до населённого пункта Думбрава

Маршрут микроавтобуса №103 продлён до населённого пункта Думбрава

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что с четверга, 21 февраля, маршрут микроавтобуса №103 будет продлён до населённого пункта Думбрава в составе коммуны Трушены. Такие меры предприняты для того, чтобы обеспечить население необходимым количеством общественного транспорта.

Таким образом, по данным пресс-службы примэрии, муниципальный маршрут №103 продлён и будет курсировать следующим образом:

Туда: от ул. Л. Ребряну на Балканское шоссе, в селе Думбрава: ул. Дурлешты, ул. И. Ботезэторул.

Назад: в селе Думбрава: ул. И. Ботезэторул, ул. Теилор, ул. Св. Георгий, ул. Дурлешты, Балканское шоссе, ул. Л. Деляну, а далее по ранее установленному маршруту.

Стоит отметить, что по маршруту №103 курсируют 50 транспортных единиц.

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