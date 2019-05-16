Марширующих представителей ЛГБТ полиция намерена взять под усиленную охрану

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В связи с грядущим маршем солидарности руководство полиции организовало встречу с представителями общества ЛГБТ, чтобы обсудить план проведения мероприятия и меры безопасности.

Сотрудники полиции обещают обеспечить общественный порядок и безопасность, а также режим дорожного движения во время марша солидарности ЛГБТ, который состоится в воскресенье, 19 мая, в Кишинёве. Представители полиции гарантируют приложение всех усилий для обеспечения безопасности во время мероприятия и предоставления права на свободное выражение всех граждан, независимо от интересов, убеждений и взаимосвязей, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, полиция выступила со следующим призывом к самим участникам и организаторам марша, а также гражданам страны:

соблюдать закон, общественный порядок и требования органов правопорядка;

воздерживаться от действий, которые могут препятствовать мирному поведению мероприятия и подстрекательства к таким действиям, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье как участников марша, так и сотрудников полиции, находящихся при исполнении;

во время марша не иметь при себе оружие взрывоопасные предметы, запрещённые вещества или другие предметы, которые могут угрожать жизни или здоровью людей.