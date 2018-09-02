Маршировавшие по молдавской столице унионисты нарушили закон

Об этом заявили в Генинспекторате полиции, поясняя действия правоохранительных органов на трассе Кишинев-Леушены накануне, 1 сентября.

Так, согласно официальному пресс-релизу ведомства, в заявлении, ранее поданном организаторами унионистского марша, говорилось о проведении марша в Кишиневе, который должен был пройти 1-2 сентября с 08:00 до 23:00, по маршруту от ПВНС до круга на пересечении улиц Крянгэ, Каля Ешилор и Бариера Скулень. Однако уже в день проведения мероприятия один из организаторов запросил проведения марша по Бариера Скулень до автобусов. Это стало бы нарушением закона, так как в предварительном заявлении такие действия не указывались.

Прибыв к финальной точке, Бариера Скулень, унионисты намеренно перекрыли проезжую часть, чем совершили нарушение, которое может подпадать под Кодекс о правонарушениях или даже Уголовный кодекс – в зависимости от последствий этих действий. В связи с этим полицейские предприняли меры для разблокирования дороги. Также были инициированы процессуальные действия для документирования инцидента.

Что касается автобусов, которые унионисты захотели доставить в самое сердце молдавской столицы, то, согласно сообщению Генинспектората полиции, у них имелась информация о нахождении в них запрещенных веществ, в том числе взрывчатых. Автобусы были отправлены в Страшены для изучения. Участникам митинга также был предоставлен транспорт до Страшен.

В Генинспекторате полиции подчеркнули, что все действия, предпринятые его сотрудниками, были законны и сделаны лишь после долгих устных предупреждений в адрес манифестантов о необходимости соблюдать закон.