«Марши геев, унионистов и олигархов»: Цырдя о мотивах для особой гордости европейских послов в Молдове

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Мы, конечно, разделяем возмущения посла Евросоюза Петера Михалко о том, что в Молдове полностью отсутствует демократия.

Вот при Филате, Гимпу и Плахотнюке она присутствовала, а при Додоне – тут же испарилась.

Тем не менее, у нас есть и мотивы для особой гордости европейских послов.

Вот они:

1. У нас есть «марши геев». Они всего лишь хотят запретить понятие «мать» и «отец», заменив их на «родитель-1» и «родитель-2». Спонсирует Евросоюз, участвуют Майя Санду и Григорий Петренко и даже европослы! В Польше послы не участвуют, а у нас – впереди колонны!

2. У нас есть «марши унионистов». Ничего особенного. Они просто хотят ликвидировать собственную страну. Спонсирует Румыния, рулят уголовники Дорин Киртоакэ и Юрий Киринчук. В ЕС за такое сажают, а у нас, в парламент и правительство продвигают!

3. У нас уже появились и «марши олигархов». Плахотнюк маршировал 9 июня 2019, Шор – 20 февраля 2020. Они считают, что работать должны все, а зарабатывать – только они. Поговаривают, что флаг перейдет к Усатому, предположительно, 8 марта. В ЕС такого нет, а у нас – есть.

Ну и кто демократичней –мы или Евросоюз?

Учитывая вышесказанное, посол просто обязан:

А) пересмотреть свои позиции;

Б) признать Молдову «передовой евродемократией»;

В) дать денег.