Марш ПСРМ: тысячи граждан строятся в колонны (ФОТО)

Несмотря на то, что до начала митинга Партии социалистов в Кишиневе остается еще 20 минут, тысячи граждан, которые откликнулись на призыв ПСРМ, уже начали построение в колонны.

Напомним, что колонн две – у Академии наук Молдовы и у Цирка. Граждане пройдут маршем по центральным улицам столицы, после чего в 12.00 на ПВНС стартует масштабный митинг.

Ранее мы писали, что жители всей Молдовы съезжаются в Кишинев для участия в мероприятиях социалистов. Ожидается, что к началу марша число участников составит несколько десятков тысяч.