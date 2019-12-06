Марихуану на 100 000 леев изъяли полицейские у одного из членов наркогруппы (ФОТО, ВИДЕО)

Марихуану на 100 000 леев изъяли полицейские у одного из членов наркогруппы (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконном обороте наркотиков. Члены ОПГ выращивали марихуану в теплицах и поставляли в Россию.

В результате предпринятых полицией действий был задержан 24-летний житель Гратиешт. 4 декабря правоохранители провели обыски и обнаружили несколько упаковок с марихуаной и инструменты, используемые для приготовления наркотических веществ. Стоимость конфискованного составляет около 100 000 леев.

На данный момент принимаются меры по выявлению всех членов преступной группы и привлечению их к уголовной ответственности. Виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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