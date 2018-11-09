Мариам Мерабова: «Свое фирменное блюдо готовлю каждый Новый год»

Есть ли у певицы любимое блюдо и как ей удалось так сильно похудеть?

«Кавказ – это гастрономический рай»

Ольга Шаблинская, «Про Кухню»: Мариам, знаю, что ваше детство прошло между двумя городами…

Мариам Мирабова: Да, вся моя семья – это тбилисские армяне. Мама переехала на какое-то время в Ереван, и там уже родилась я в 1972‑м году. Но оттуда все равно 3 часа ехать до Тбилиси, и мы туда-сюда катались. Естественно, у меня большинство родни осталось в Тбилиси, где в каждой семье все всегда владели музыкальными инструментами, и любое посещение гостей с традиционным прекрасным застольем заканчивалось общим концертом: все пели, все играли, исполняли романсы и оперетты, джаза было много. Кстати, джазовая музыка в советское время особо звучала на Кавказе, первые джазовые фестивали были в Тбилиси, в Ереване, в Баку. Кавказ славился именно любовью к джазу.

– А еще Кавказ славится невероятной едой. Если проводить там отпуск, невозможно не привезти оттуда 3–4 лишних килограмма – потому что невозможно оторваться от этой вкуснотищи. А какие у вас любимые блюда?

– Хачапури, пхали. И, конечно, шашлык. Особенно он мне нравятся из корейки баранины. А ещё обожаю традиционное армянскую толму! Да-да, именно толма, не долма! Это моё коронное блюдо, когда в нашем доме собираются гости. Готовлю его даже на Новый год.

– А чем, как вы считаете, блюда кавказской кухни отличаются друг от друга в зависимости от республики?

– Ничем не отличаются, всё одно и то же. И вправду, сравните рецепты – они одинаковы, просто разные названия. Но, конечно, Армения и Грузия борются за то, что их кухня лучше (смеется). Это нормально.

А что касается еды на Кавказе, то это вопрос чрезвычайно важный. Готовят хозяйки много и со вкусом. У каждой есть свои секреты приготовления того или иного блюда, которые передаются из поколения в поколение. Для жителей Кавказа застолье – это не просто еда. Это образ жизни, это праздник, если хотите. Поэтому столы накрываются шикарные. И гостей там не просто кормят, а закармливают, уговаривают съесть еще кусочек. Так что в отпуске на Кавказе, конечно, точно не похудеешь – это гастрономический рай.

– Знаю, что для вас самое страшное время суток – это утро.

– Да, в это время лучше меня не трогать и дать мне полчаса попить спокойно в тишине кофе. Тогда будет все хорошо.

– Но что в утре такого плохого?

– Утро – прекрасно, плохого ничего в нем нет. Я обожаю утро. Поэтому своё поведение я не могу никак объяснить. Необъяснимо, но факт (улыбается). Мне надо, проснувшись, уединиться с кофе, который варю по собственному рецепту. Тогда я как-то подключаюсь, вхожу в жизнь, и всё нормально. А если меня при этом не дергать и дать минут двадцать на своё личное пространство, то я буду довольной и милой весь день.

«Слежу за своим рационом»

– Издание у нас не просто про еду, но и про здоровое питание. Что для вас входит в это понятие?

– С некоторых пор слежу за рационом. Я сделала операцию – продольную резекцию желудка – и пришла в более-менее нормальную форму. Сбросила почти 70 килограммов. Теперь ответственность за то, что мы едим, как мы едим – на мне. Например, в нашей семье полностью отсутствует жареное. Обязательно есть каждый день супчик. Первое согревает, создает правильную температуру в желудке. Ещё мы не запиваем еду водой – этого нельзя делать ни в коем случае.

В моем случае очень важно после операции поддерживать форму, не растягивать желудок и заниматься спортом. Но, как таковым спортом я не занимаюсь, просто хожу на эллипс, чтобы не убить суставы. У меня только один тренажер, но времени на нём провожу много.

– Сладкое себе совсем не позволяете?

– Сладкое очень люблю, но позволяю себе его крайне, крайне редко, можно сказать, никогда. И тем приятнее тот день, когда я все-таки съедаю долгожданный шоколадный тортик – это, считай, праздник (смеется). Чтобы от десерта было меньше вреда фигуре, его надо съесть утром, когда высокий уровень метаболизма. А ещё всей моей семье очень нравится армянская сладость «Барурик», она проста в приготовлении и дети ее обожают. Но готовлю я, конечно, этот популярный в Армении десерт очень редко.

– Многие певицы говорят, что в день перед выступлением практически ничего не едят. Елена Образцова, например, съедала крошечный кусочек мяса и всё.

– Да, я есть тоже не могу в день концерта.

– Для пения нужен пустой желудок?

– Нет. Мне просто как-то не хочется тратить энергию на переваривание пищи, мне хочется быть пустой в этом смысле. Вообще не хочу кушать, хочу, чтобы много энергии было для того, чтобы ее правильно израсходовать на сцене.

– А потом, когда приходите домой, едите?

– Это зависит от того, какой был концерт, насколько сильным он был по отдаче. Иногда ем. А иногда не могу. Долго не могу заснуть, анализируя, как это было, что это было.

– Мариам, знаю, что в вашей жизни появилась новая ипостась – вы стали актрисой.

– Да, сыграла в сериале режиссера Гузэль Киреевой «Мама», который недавно вышел на канале «Dомашний». Снялась в одной из главных ролей, играю ужасную женщину, просто ужасную – маму-интриганку. Играю на сопротивлении. Моя мама даже боялась выхода этого фильма, переживала: «Мариша, а вдруг все подумают, что ты такая и есть?» Я говорю: «Значит, всё получилось и я хорошо сыграла».

– Есть такое понятие – еврейская мама. А армянская мама чем отличается от нее?

– Ой, они вообще ничем не отличаются, только языком (смеётся). Моя мама – типичная армянская мама и типичная еврейская мама.

– А вы?

– Вообще-то я строгая. Скажем так: строже, чем мой муж Армен Мерабов. Он детей балует. Их у нас трое: старшая Ирма – ей 22, средняя Софья – ей 11, и младшему Георгию – 5 лет.

Они все очень музыкальны. Правда Ирма не продолжила нашу музыкальную семейную традицию, но все равно для себя продолжает играть, петь, постоянно разбирает новые произведения. Соня сейчас занимается в обыкновенной «советской» музыкальной школе, потому что это время получения знаний: у нее инструмент, сольфеджио, музлитература, но я скоро переведу дочь в другую школу, где помимо базового образования, совершенно уникальные джазовые музыканты будут погружать детей в мир джаза и вообще мировых стилей. Плюс Софья ходит в театральную студию. Потом будет понятно, что она выберет. Но однозначно у Сони шикарный голос. Жорик вообще прекрасен – у него и ритмика, и поет, и танцует и интонирует идеально вообще, хотя ему всего 5 лет. Посмотрим, как всё это реализуется…

Факты биографии

Мариам Мирабова родилась 28 января 1972 в Ереване, Армения.

С пяти лет начала обучение в ЦМШ им. Чайковского (г. Ереван).

В 1980 году переехала с семьей в Москву, где и продолжила обучение в школе им. Гнесиных по классу фортепиано.

В 1996 году окончила училище им. Гнесиных (эстрадно-джазовое отделение по классу вокала).

В 1998 году, совместно с продюсером и будущим мужем, Арменом Мерабовым Мариам начала работу в джазовом проекте «Мирайф».

Муж — Армен Мерабов, музыкант (пианист), композитор, автор музыки к фильмам, продюсер.

Дети: дочери Ирма (23 года) и Софья (11 лет), а также сын Георгий (5 лет).

Армянская сладость «Барурик»

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

Молотые грецкие орехи – 0,5 стакана

Масло сливочное – 120 г

Сахар – 0,5 стакана

Яйцо – 1 шт

Корица – щепотка

Сахарная пудра – для украшения

Как готовить:

1. Из муки, яйца и половины размягченного сливочного масла замесите тесто. Если тесто получится слишком крутым, добавьте в него 1–2 столовых ложки воды.

2. Скатайте тесто в шар, накройте и отставьте на 15–20 мин.

3. В отдельной посуде смешайте орехи с сахаром и корицей.

4. Тесто раскатайте в тонкий пласт, смажьте оставшимся маслом и равномерно посыпьте ореховой смесью.

5. Разогрейте духовку до 240 градусов. Скатайте тесто в рулет, сверните улиткой и переложите на смазанный маслом, и застеленный пергаментом противень. Выпекайте 15–20 минут.

6. Перед подачей на стол можно посыпать сахарной пудрой.

Армянская толма

Ингредиенты:

Свино-говяжий фарш – 1 кг

Лук – 4–5 шт.

Рис – 100 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Специи – по вкусу

Маринованые виноградные листья – 50 шт.

Как готовить:

1. Измельчите лук в блендере, добавьте его в фар и тщательно перемешайте.

2. Рис отварите, остудите и добавьте к фаршу. Все посолите, поперчите. Можно добавить по вкусу любые специи.

3. Маринованные вноградные листья перед приготовление обязательно обдайте кипятком.

4. Дальше положите фарш на листики и скрутите в конвертики. Важный момент: чем меньше конверт, тем качественнее толма!

5. Маленькие конвертики очень плотно выложите в глубокую кастрюлю, чтобы они они не раскрылись во время приготовления. Затем залейте их холодной водой, чтобы уровень воды был чуть больше, чем уровень толмы. Для того, чтобы конверты не всплывали, сверху положите чистую тарелку. Крышкой не закрывайте.

6. На среднем огне варите толму приблизительно час при едва заметном кипении.

7. Подавать горячей с любым соусом.