Маразм крепчал: либералы потребовали провести в школах Кишинева классный час на тему унири

Маразм крепчал: либералы потребовали провести в школах Кишинева классный час на тему унири

С соответствующим обращением в адрес Управления образования муниципия Кишинев обратился председатель фракции Либеральной партии в Муниципальном совете Ион Чебану. 

По его словам, по меньшей мере один из классных часов в учебных заведениях в декабре должен быть посвящен “великому объединению”.

– Столетие не может пройти просто так, и чтобы в примэрии делали вид, что идет дождь, – отметил он. 

Управление образования на обращение либерала пока никак не отреагировало.

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