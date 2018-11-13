Маразм крепчал: либералы потребовали провести в школах Кишинева классный час на тему унири

С соответствующим обращением в адрес Управления образования муниципия Кишинев обратился председатель фракции Либеральной партии в Муниципальном совете Ион Чебану.

По его словам, по меньшей мере один из классных часов в учебных заведениях в декабре должен быть посвящен “великому объединению”.

– Столетие не может пройти просто так, и чтобы в примэрии делали вид, что идет дождь, – отметил он.

Управление образования на обращение либерала пока никак не отреагировало.