“Мама, оставайся дома!”: министр здравоохранения со слезами на глазах обратилась к своей и ко всем матерям страны (ВИДЕО)

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Со слезами на глазах министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну призвала всех матерей страны, в том числе свою, оставаться дома в период пандемии коронавируса. Заявление было сделано сегодня во время брифинга.

– Хочу отметить, что в последнее время я не была примерной дочерью. Мы давно не виделись с мамой. Призываю матерей всей страны, в том числе мою: мама, оставайся дома! – сказала Виорика Думбрэвяну, передаёт protv.md.

Напомним, что на сегодняшний день в Молдове было зарегистрировано 23 подтверждённых случая коронавируса. Один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии.