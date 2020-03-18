“Мама, мама, не выходи”: SunStroke Project записала “антивирусный” ролик (ВИДЕО)

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Призыв соблюдать карантинный режим прозвучал уже в стихах и под музыку. Популярная группа SunStroke Project записала ролик, в котором призвала всех граждан, особенно мам, оставаться дома в период пандемии коронавируса.

– Эй, эй ты, знаешь, вирус летает вокруг земли. Но, но мы быть разумными людьми должны. Руки мыть и про панику совсем забыть. И никуда не выходить. Послушай, мама, мама, дома сиди. Мы тебе привезем еды. Мама, мама, не выходи. Две недели – это пустяки, – говорится в тексте песни.

Видеоролик был опубликован на странице генерального примара Кишинёва Иона Чебана в социальной сети.

– Всё начинается с нас, с каждого в отдельности. Если одного звена не будет, то цепочка распространения COVID-19 разорвётся, – написал Ион Чебан.

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